Повредили храм 19 века и ранили людей: оккупанты обстреляли село на Луганщине

Российско-оккупационные войска во время военных учений обстреляли село Иллирию на Луганщине, ранили гражданских и повредили здание храма Александра Невского, построенного в 19 веке.

Источник: пресс-служба ГУ разведки Минобороны

Детали: 16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированных территорий в Луганской области.

В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

В разведке сообщают, что оккупанты пытаются скрыть это, поэтому, вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения ООС.

Напомним: 16 сентября на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, получил ранение руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец.

В те же минуты боевики обстреляли поселок Тарамчук под Марьинкой.