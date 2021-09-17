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Повредили храм 19 века и ранили людей: оккупанты обстреляли село на Луганщине

Пятница, 17 сентября 2021, 16:23
Повредили храм 19 века и ранили людей: оккупанты обстреляли село на Луганщине

Российско-оккупационные войска во время военных учений обстреляли село Иллирию на Луганщине, ранили гражданских и повредили здание храма Александра Невского, построенного в 19 веке.

Источник: пресс-служба ГУ разведки Минобороны

Детали: 16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированных территорий в Луганской области.

В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

В разведке сообщают, что оккупанты пытаются скрыть это, поэтому, вероятно, попытаются переложить ответственность на подразделения ООС.

Напомним: 16 сентября на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, получил ранение руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец.

В те же минуты боевики обстреляли поселок Тарамчук под Марьинкой.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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