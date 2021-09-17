Повредили храм 19 века и ранили людей: оккупанты обстреляли село на Луганщине
Российско-оккупационные войска во время военных учений обстреляли село Иллирию на Луганщине, ранили гражданских и повредили здание храма Александра Невского, построенного в 19 веке.
Источник: пресс-служба ГУ разведки Минобороны
Детали: 16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе временно оккупированных территорий в Луганской области.
В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19-м веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
В разведке сообщают, что оккупанты пытаются скрыть это, поэтому, вероятно, попытается переложить ответственность на подразделения ООС.
Напомним: 16 сентября на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, получил ранение руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец.
В те же минуты боевики обстреляли поселок Тарамчук под Марьинкой.