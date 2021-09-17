Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС
П'ятниця, 17 вересня 2021, 22:14
Вища рада правосуддя призначила членів першого складу Конкурсної комісії, яка має обрати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Джерело: Вища рада правосуддя
Деталі: До складу Конкурсної комісії увійшли:
- Роберт Брукхейсен – колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
- Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
- Стівен Маркмен – Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
- Верланов Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду;
- Мєзєнцев Євген Ігорович – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- Міщенко Іван Сергійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Наказ про призначення першого складу Конкурсної комісії підписав в.о. голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук.
Що передувало: В Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Передісторія:
- 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
- Рада Суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради Суддів з 26.
- Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — міжнародні організації. Таким чином Рада Суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.
Українська правда