Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС

Вища рада правосуддя призначила членів першого складу Конкурсної комісії, яка має обрати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: Вища рада правосуддя

Деталі: До складу Конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен – колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;

колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах; Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;

– суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці; Стівен Маркмен – Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;

– Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці; Верланов Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду;

– суддя Київського апеляційного суду; Мєзєнцев Євген Ігорович – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;

– заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду; Міщенко Іван Сергійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Наказ про призначення першого складу Конкурсної комісії підписав в.о. голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук.

Що передувало: В Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Передісторія: