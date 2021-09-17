Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

Высший совет правосудия назначил членов первого состава Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: Высший совет правосудия

Детали: В состав Конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен – бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;

Тед Зажечны – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен – Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Верланов Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда;

Мезенцев Евгений Игоревич – заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Мищенко Иван Сергеевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Приказ о назначении первого состава Конкурсной комиссии подписал и.о. председателя Высшего совета правосудия Виктор Грищук.

Что предшествовало: В Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Предыстория: