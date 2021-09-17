Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС
Пятница, 17 сентября 2021, 22:14
Высший совет правосудия назначил членов первого состава Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей.
Источник: Высший совет правосудия
Детали: В состав Конкурсной комиссии вошли:
- Роберт Брукхейсен – бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
- Тед Зажечны – судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;
- Стивен Маркмен – Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;
- Верланов Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда;
- Мезенцев Евгений Игоревич – заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
- Мищенко Иван Сергеевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Приказ о назначении первого состава Конкурсной комиссии подписал и.о. председателя Высшего совета правосудия Виктор Грищук.
Что предшествовало: В Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добродетель членов ВРУ, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет Судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета Судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет Судей Украины, еще трех - международные организации. Таким образом Совет Судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРУ.
Украинская правда