В Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ
Неділя, 19 вересня 2021, 09:21
Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ.
Джерело: посольство Росії в Україні
Дослівно: "У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації".
Деталі: Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.
Також відомство опублікувало фото з дільниць.
Нагадаємо:
- У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
- Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
- МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.
Українська правда