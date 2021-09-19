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В Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

Неділя, 19 вересня 2021, 09:21
Фото з відкритих джерел

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Джерело: посольство Росії в Україні

Дослівно: "У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації".

Деталі: Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

Також відомство опублікувало фото з дільниць.

 
Фото російського посольства
 
Фото російського посольства

Нагадаємо:

  • У Росії 17-19 вересня проходять вибори у Думу.
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.
  • МЗС України висловило протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО.

Українська правда
Теми: вибориРосіяКиїв
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