В Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Джерело: посольство Росії в Україні

Дослівно: "У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації".

Деталі: Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

Також відомство опублікувало фото з дільниць.

Фото російського посольства

Фото російського посольства

Нагадаємо: