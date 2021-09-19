В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ

Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Источник: посольство России в Украине

Дословно: "В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

Также ведомство опубликовало фото с участков.

Фото российского посольства

Фото российского посольства

Напомним: