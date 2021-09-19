В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ
Воскресенье, 19 сентября 2021, 09:21
Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах в Госдуму РФ.
Источник: посольство России в Украине
Дословно: "В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Детали: Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.
Также ведомство опубликовало фото с участков.
Напомним:
- В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
- Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
- МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.
Украинская правда