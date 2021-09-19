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В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ

Воскресенье, 19 сентября 2021, 09:21
В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ
Фото из открытых источников

Посольство России в Украине сообщило об открытии избирательных участков в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Источник: посольство России в Украине

Дословно: "В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

Также ведомство опубликовало фото с участков.

 
Фото российского посольства
 
Фото российского посольства

Напомним:

  • В России 17-19 сентября проходят выборы в Думу.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛОи не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.
  • МИД Украины выразил протест и осудило противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: виборыРосcияКиев
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