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Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Субота, 18 вересня 2021, 17:51
Російські паспорти, фото з відкритих джерел

У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.

Джерело: російський канал "Дождь", Кавказький вузол

Деталі: Як розповів кореспонденту телеканалу один з "виборців", він отримав паспорт РФ у Матвєєво-Курганському сільському поселенні коли туди приїхав. Чоловік нібито сказав, що дуже радий, що у нього є можливість проголосувати на російських виборах.

Водночас за даними журналістів видання "Кавказький вузол", 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 жителів окупованих Росією районів Донбасу. Відразу після цього людей на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

Ватажок ОРДО Денис Пушилін анонсував, що окупаційна влада організувала 825 автобусних і 12 залізничних "рейсів" у Ростовську область, аби жителі захоплених українських територій з паспортами РФ проголосували на російських виборах.

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.

Теми: ОРДЛОокупаціяпаспортРосіявибори
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