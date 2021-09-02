"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

Джерело: Зеленський під час брифінгу, Суспільна студія

Пряма мова: "Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.

Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно у сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій розмові…

Вважаю, що в України достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.

Від президента чув тільки приємні слова… Я задоволений результатом, коли він є…

Він (Байден – ред.) розуміє великі кроки (України – ред.) щодо реформ…

Я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив.

З боку США до України, до мене особисто, до моєї команди, до Офісу президента негативу не було зовсім, 0, жодного аспекту, жодного слова".

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