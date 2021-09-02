"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом
Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".
Джерело: Зеленський під час брифінгу, Суспільна студія
Пряма мова: "Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.
Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно у сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій розмові…
Вважаю, що в України достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.
Від президента чув тільки приємні слова… Я задоволений результатом, коли він є…
Він (Байден – ред.) розуміє великі кроки (України – ред.) щодо реформ…
Я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив.
З боку США до України, до мене особисто, до моєї команди, до Офісу президента негативу не було зовсім, 0, жодного аспекту, жодного слова".
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.