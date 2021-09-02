Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Не знаю, чи виникла хімія" – Зеленський про зустріч із Байденом

Четвер, 2 вересня 2021, 02:16
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

Джерело: Зеленський під час брифінгу, Суспільна студія

Пряма мова: "Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.

Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно у сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій розмові…

Вважаю, що в України достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.

Від президента чув тільки приємні слова… Я задоволений результатом, коли він є…

Він (Байден – ред.) розуміє великі кроки (України – ред.) щодо реформ…

Я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив.

З боку США до України, до мене особисто, до моєї команди, до Офісу президента негативу не було зовсім, 0, жодного аспекту, жодного слова".

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна злякалися "небезпечної України" після домовленості Зеленського та Байдена

Українець Крипак здобув своє четверте "золото" на Паралімпіаді у Токіо

фото, відео Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби

У Кремлі "категорично не згодні" зі США і Україною щодо "Північного потоку - 2"

Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Win-win, дружньо і без реверансів

В Україні 2 477 нових випадків COVID, зростає захворюваність серед дітей

Усі новини...
Зеленський
Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"
Зеленський і Байден вивели відносини США та України на новий рівень – Кулеба
Зустріч президентів США та України завершилась
Останні новини
14:34
Фірма Авакова третій рік не сплачує кредит за віллу в Італії - ЦПК
14:25
мапаПрийшла пора пальто: в Україні буде прохолодно, але без опадів
14:23
відеоПерша в історії Нью-Йорка повінь: 8 смертей, оголошено надзвичайний стан
14:06
Повна вакцинація проти COVID-19 знижує ризик довготривалих симптомів – дослідження
14:04
Випуск нового спортивного електромобіля Tesla Roadster перенесли на 2023 рік
14:03
Будинок-монстр на Подолі: Верховний суд поновив заборону вводити в експлуатацію 
13:54
Слідство у справі MH17 закликало військових РФ поділитися інформацією про ЗРК "Бук"
13:52
Свавільних затримань представників релігійних меншин у Криму стало у 5 разів більше – ООН
13:46
Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"
13:34
Літо у Києві встановило одразу 14 температурних рекордів
Усі новини...