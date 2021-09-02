Зеленський в Українському домі у Вашингтоні вручив нагороди
Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Зеленський вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.
"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність", – сказав він, звертаючись до української громади.
У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.