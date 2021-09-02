Зеленський в Українському домі у Вашингтоні вручив нагороди

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Зеленський вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність", – сказав він, звертаючись до української громади.

У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

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