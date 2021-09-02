У Києві ввели мораторій на реконструкцію понад сотні історичних будівель

Київрада ввела мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, цей список може доповнюватися.

Джерело: сайт Київради з посиланням на заступника мера – секретаря міськради Володимира Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Міська влада прийняла важливе для міста рішення, оскільки важливо захистити історичні будівлі на території міста Києва, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Протягом трьох місяців Департамент культурної спадщини КМДА має затвердити цей список і доповнити за потреби".

Деталі: За словами секретаря Київради, міська влада наполягатиме на включенні цих та інших об’єктів до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Варто зазначити, що самого переліку будівель на сайті Київради не опублікували.

Чиновник закликав мешканців столиці надавати свої пропозиції до Київради та долучатися до обговорення цих питань.

Бондаренко додав, що мораторій діятиме до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів.

А здійснення робіт на таких об’єктах, за його словами, буде можливе тільки після громадського обговорення і в порядку, який визначить Київрада.

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