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У Києві ввели мораторій на реконструкцію понад сотні історичних будівель

Четвер, 2 вересня 2021, 12:11
У Києві ввели мораторій на реконструкцію понад сотні історичних будівель
Садиба Мурашка у Києві. Фото mdp.org.ua

Київрада ввела мораторій на проведення реконструкції та капітального ремонту 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, цей список може доповнюватися.

Джерело: сайт Київради з посиланням на заступника мера – секретаря міськради Володимира Бондаренка

Пряма мова Бондаренка: "Міська влада прийняла важливе для міста рішення, оскільки важливо захистити історичні будівлі на території міста Києва, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Протягом трьох місяців Департамент культурної спадщини КМДА має затвердити цей список і доповнити за потреби".

Деталі: За словами секретаря Київради, міська влада наполягатиме на включенні цих та інших об’єктів до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Варто зазначити, що самого переліку будівель на сайті Київради не опублікували.

Чиновник закликав мешканців столиці надавати свої пропозиції до Київради та долучатися до обговорення цих питань.

Бондаренко додав, що мораторій діятиме до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів.

А здійснення робіт на таких об’єктах, за його словами, буде можливе тільки після громадського обговорення і в порядку, який визначить Київрада.

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Передісторія: 

  • Під ранок 20 серпня на Обсерваторній 6 у Києві знесли одноповерхову будівлю кінця XIX сторіччя – "садибу Барбана". Мер Києва Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко свою провину відкидають, звинувачуючи один одного.
  • 12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • У квітні у Києві знесли історичний прибутковий будинок Уткіна.

Українська правда

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Теми: Київнерухомістьісторія
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