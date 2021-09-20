Працівницям мерії Кабула наказали залишатися вдома — працюватимуть ті, кого не замінять чоловіки
Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
Джерело: виконувач обов'язки мера Кабула Хамдулла Намоно, якого цитує The Guardian, AFP
Деталі: Намоно сказав, що виняток був зроблений для жінок, яких не можна було замінити чоловіками, зокрема з деяких з конструкторських і інженерних відділів, а також для жінок, які обслуговують громадські туалети. Решта жінок повинні "залишатися вдома", і їм будуть платити.
Намоно не сказав, скільки жінок-службовців були змушені залишатися вдома.
У муніципалітеті Кабула жінки становлять 27% співробітників. Загалом в Кабулі майже 3000 муніципальних службовців.
Видання пише, що "рішення не дати більшості міських робітників-жінок повернутися на свою роботу - ще одна ознака того, що таліби, що захопили Кабул минулого місяця, нав'язують своє суворе тлумачення ісламу, незважаючи на початкові обіцянки, що вони будуть толерантними і інклюзивними".
Зазначається, що при колишньому правлінні в 1990-х роках таліби забороняли дівчаткам і жінкам відвідувати школи, роботу і суспільне життя.
Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів
Нагадаємо:
- Таліби не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
- Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
- Віднині у школах дозволяється вчитися лише хлопцям.