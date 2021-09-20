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Працівницям мерії Кабула наказали залишатися вдома — працюватимуть ті, кого не замінять чоловіки

Понеділок, 20 вересня 2021, 04:17
Працівницям мерії Кабула наказали залишатися вдома — працюватимуть ті, кого не замінять чоловіки

Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.

Джерело: виконувач обов'язки мера Кабула Хамдулла Намоно, якого цитує The Guardian, AFP

Деталі: Намоно сказав, що виняток був зроблений для жінок, яких не можна було замінити чоловіками, зокрема з деяких з конструкторських і інженерних відділів, а також для жінок, які обслуговують громадські туалети. Решта жінок повинні "залишатися вдома", і їм будуть платити.

Намоно не сказав, скільки жінок-службовців були змушені залишатися вдома.

У муніципалітеті Кабула жінки становлять 27% співробітників. Загалом в Кабулі майже 3000 муніципальних службовців.

Видання пише, що "рішення не дати більшості міських робітників-жінок повернутися на свою роботу - ще одна ознака того, що таліби, що захопили Кабул минулого місяця, нав'язують своє суворе тлумачення ісламу, незважаючи на початкові обіцянки, що вони будуть толерантними і інклюзивними".

Зазначається, що при колишньому правлінні в 1990-х роках таліби забороняли дівчаткам і жінкам відвідувати школи, роботу і суспільне життя.

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Нагадаємо:

  • Таліби  не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
  • Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
  • Віднині у школах дозволяється вчитися лише хлопцям.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанТалібан
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