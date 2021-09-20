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Работницам мэрии Кабула приказали оставаться дома — будут работать те, кого не заменят мужчины

Понедельник, 20 сентября 2021, 04:17
Работницам мэрии Кабула приказали оставаться дома — будут работать те, кого не заменят мужчины

Сотрудницам мэрии афганского Кабула приказали оставаться дома, позволив работу только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

Источник: исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Намоно, которого цитирует The Guardian, AFP

Детали: Намоно сказал, что исключение было сделано для женщин, которых нельзя было заменить мужчинами, в частности из некоторых из конструкторских и инженерных отделов, а также для женщин, которые обслуживают общественные туалеты. Остальные женщины должны "оставаться дома", и им будут платить.

Намоно не сказал, сколько женщин-служащих были вынуждены оставаться дома.

В муниципалитете Кабула женщины составляют 27% сотрудников. Всего в Кабуле почти 3000 муниципальных служащих.

Издание пишет, что "решение не дать большинству городских рабочих-женщин вернуться на свою работу - еще один признак того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают свое строгое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания, что они будут толерантными и инклюзивными".

Отмечается, что при прежнем правлении в 1990-х годах талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы, работу и общественную жизнь.

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Напомним:

  • Талибы не разрешают женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.
  • Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.
  • Отныне в школах разрешается учиться только парням.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанТалибан
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