У "Слузі народу" прокоментували "відставку Разумкова" і чутки про гроші за підтримку

Парламентська фракція "Слуга народу" наразі не ініціює процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Джерело: керівник партії "Слуга народу" заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті 20 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Є процедура відкликання голови Верховоної Ради, вона досить чітко виписана. В той момент, коли депутати захочуть цю процедуру ініціювати, вони будуть її ініціювати.

Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів, ні жодних питань. Більш того я вважаю, що якщо людина знаходиться на лікарняному, то не зовсім етично такі питання піднімати.

Більш того, я вважаю, так як Дмитро Олександрович, попри його позафракційність, попри його особисті політичні позиції, він є все-таки висуванцем нашої партії, монобільшості, він очолював нашу партію, очолював наш список на виборах, все-таки цьому має передувати зустріч голови Верховної Ради з фракцією, для задавання питань взаємних і якоїсь предметної розмови. Поки я не бачу ініціатив всередині, які б загострювали це питання".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче запитання щодо слів Разумкова нібито, за чутками, нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, Корнієнко висловив упевненість, що антикорупційні органи зможуть розібратися в цій ситуації.

Пряма мова: "Мені не пропонували, я не пропонував. Далі - це зі сфери роботи антикорупційних органів, вони у нас прекрасно працюють... Думаю, взагалі не буде ніяких проблем це все підсвітити… Але мені здається, це більше якісь чутки. Тим більше, враховуючи ті медіа, які розповсюджували першими таку інформацію, я б їм не довіряв повноцінно, як вони видають себе як найкращі медіа в країні, але багато там інформації неперевіреної".