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Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:36
Разумков: За деякі відставки в Раді пропонують по 50-100 тисяч
Фото ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію.  

Джерело: Разумков під час засідання погоджувальної ради 20 вересня, яке він веде дистанційно через захворювання на COVID-19

Пряма мова Разумкова: "Ми сьогодні бачимо багато чуток, багато пліток, багато інформації у ЗМІ, існують якісь розмови – хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч (Разумков не уточнив, у якій валюті ці суми – ред.) за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, і хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж ВР".

Деталі: Він підкреслив, що "на фоні всього іншого, що іноді відбувається з нашими колегами", така інформація точно депутатам не додає балів.

Разумков також додав, що він особисто "майже переконаний, що це не відповідає дійсності", але просить антикорупційні органи перевірити цю інформацію.

Передісторія:

  • 10 вересня Разумков повідомив, що вдруге за рік заразився коронавірусом.
  • У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.  
  • Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.
  • Разумков заявив, що процедура з усунення його з посади не запущена, і ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радагрошівідставка
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