Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію.

Джерело: Разумков під час засідання погоджувальної ради 20 вересня, яке він веде дистанційно через захворювання на COVID-19

Пряма мова Разумкова: "Ми сьогодні бачимо багато чуток, багато пліток, багато інформації у ЗМІ, існують якісь розмови – хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч (Разумков не уточнив, у якій валюті ці суми – ред.) за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, і хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж ВР".

Деталі: Він підкреслив, що "на фоні всього іншого, що іноді відбувається з нашими колегами", така інформація точно депутатам не додає балів.

Разумков також додав, що він особисто "майже переконаний, що це не відповідає дійсності", але просить антикорупційні органи перевірити цю інформацію.

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