В "Слуге народа" прокомментировали "отставку Разумкова" и слухи о деньгах за поддержку

Парламентская фракция "Слуга народа" пока не инициирует процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Источник: руководитель партии "Слуга народа" заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко на брифинге в парламенте 20 сентября, отвечая на вопрос журналистов

Прямая речь: "Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады, она достаточно четко выписана. В тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру инициировать, они будут ее инициировать.

Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов, никаких вопросов. Более того я считаю, что если человек находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать.

Более того, я считаю, так как Дмитрий Александрович, несмотря на его позафракционность, несмотря на его личные политические позиции, он все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства, он возглавлял нашу партию, возглавлял наш список на выборах, все-таки этому должна предшествовать встреча председателя Верховной Рады с фракцией, для задавания вопросов взаимных и какого-то предметного разговора. Пока я не вижу инициатив внутри, которые бы обостряли этот вопрос".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос относительно слов Разумкова, что якобы, по слухам, нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, Корниенко выразил уверенность, что антикоррупционные органы смогут разобраться в этой ситуации.

Прямая речь: "Мне не предлагали, я не предлагал. Далее - это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают... Думаю, вообще не будет никаких проблем это все подсветить... Но мне кажется, это больше какие-то слухи. Тем больше, учитывая те медиа, которые распространяли первыми такую ​​информацию, я бы им не доверял полноценно: они выдают себя как лучшее медиа в стране, но много там информации непроверенной".