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Монобільшість хоче змінити керівника апарату ВРУ 

Понеділок, 20 вересня 2021, 21:51

Фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати призначення голови апарату Верховної Ради начебто через те, що апарат вже рік працює без постійного керівника. 

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram, джерела УП 

Пряма мова: "Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року".

Деталі: На засіданні фракції запропонували три потенційні кандидатури, серед яких  В’ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов. 

Наразі апарат у статусі в.о. очолює Михайло Теплюк. 

Водночас, раніше УП повідомляла, що минулому керівнику апарату ВРУ В’ячеславу Штучному платили з Банкової, аби той слідкував за діями спікера Дмитра Разумкова. Невдовзі його звільнили. Наразі, за інформацією УП, Штучного хочуть повернути на минуле місце. Це спричинене конфліктом із Разумковим, який загострився, зокрема, через антиолігархічний законопроєкт. 

Зміна керівника апарату також ініціюється на тлі розмов про те, що Банкова хоче змістити Разумкова з посади на замінити на більш лояльного спікера

Водночас, на Погоджувальній раді 20 вересня спікер розкритикував роботу апарату та Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, які не забезпечили повноцінний розгляд відповідного законопроєкту на засіданні комітету. Йдеться про те, що авторів поправок не запросили на засідання та не розіслали необхідні документи для розгляду проєкту закону. Незважаючи на це, погоджувальна рада все ж таки включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкт про деолігархізацію. 

Проте спікер анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного". 

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Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада
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