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Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Понедельник, 20 сентября 2021, 21:51
Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Фракция "Слуга народа" решила инициировать назначение главы аппарата Верховной Рады якобы из-за того, что аппарат уже год работает без постоянного руководителя.

Источник: пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram, источники УП

Прямая речь: "Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже более года".

Детали: На заседании фракции предложили три потенциальных кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.  

Сейчас аппарат в статусе и.о. возглавляет Михаил Теплюк.

Между тем, ранее УП сообщала, что прошлом руководителю аппарата ВРУ Вячеславу Штучному платили с Банковой, чтобы тот следил за действиями спикера Дмитрия Разумкова. Вскоре его уволили. Сейчас, по информации УП, Штучного хотят вернуть на прошлое место. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за антиолигархического законопроекта.

Смена руководителя аппарата также инициируется на фоне разговоров о том, что Банковая хочет сместить Разумкова с должности и заменить на более лояльного спикера.

В то же время, на согласительном совете 20 сентября спикер раскритиковал работу аппарата и Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, которые не обеспечили полноценное рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании комитета. Речь идет о том, что авторов поправок не пригласили на заседание и не разослали необходимые документы для рассмотрения проекта закона. Несмотря на это, согласительный совет все же включил в повестку дня этой пленарной неделе законопроект о деолигархизации.

Однако спикер анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".

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Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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