МОЗ: В Україні проходять спецоперації з виявлення липових ковідних довідок

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні проходять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів і ковід-сертифікатів.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України.

Якщо хтось з медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я.

…Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби. Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й таким методом".

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради, де підробка ковідних сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди".

Деталі: Ляшко нагадав, що придбання таких довідок несе небезпеку.

За його словами, коли люди з такими липовими довідками потрапляють у реанімацію, це теж дискредитує кампанію вакцинації.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.

Також Ляшко повідомив, що найближчими до "червоного рівня" епідемічної небезпеки в Україні є Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області.