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Минздрав: В Украине проходят спецоперации по выявлению липовых ковидних справок

Вторник, 21 сентября 2021, 00:54
Фото: Виктор Ляшко, Кабмин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине проходят спецоперации по выявлению поддельных справок о ПЦР-тестов и ковид сертификатов.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины.

Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не полагайтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения.

... Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампанию иммунопрофилактики еще и таким способом".

Детали: Ляшко напомнил, что приобретение таких справок несет опасность.

За его словами, когда люди с такими липовыми справками попадают в реанимацию, это тоже дискредитирует кампанию вакцинации.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Также Ляшко сообщил, что в ближайшие к "красного уровня" эпидемической опасности в Украине Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.

Украинская правда
Темы: МинздравЛяшко Викторкоронавирусвакцинация
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