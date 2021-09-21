Минздрав: В Украине проходят спецоперации по выявлению липовых ковидних справок

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине проходят спецоперации по выявлению поддельных справок о ПЦР-тестов и ковид сертификатов.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины.

Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не полагайтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения.

... Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать кампанию иммунопрофилактики еще и таким способом".

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, который передадим в Верховную Раду, где подделка ковидних сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы предотвратить это раз и навсегда".

Детали: Ляшко напомнил, что приобретение таких справок несет опасность.

За его словами, когда люди с такими липовыми справками попадают в реанимацию, это тоже дискредитирует кампанию вакцинации.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Также Ляшко сообщил, что в ближайшие к "красного уровня" эпидемической опасности в Украине Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.