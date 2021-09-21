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Майже 109 тисяч українців отримали щеплення проти COVID у понеділок 

Вівторок, 21 вересня 2021, 09:06

20 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 108 736 людей: першу дозу вакцини отримали 62 909 людей, другу дозу – 45 827 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей понеділок для імунізації населення працювали 794 мобільних бригади, 2 814 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 людей, із них 6 366 923 людей отримали одну дозу вакцини, а 5 198 661 людина вже повністю імунізована (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 11 565 584  щеплення.

 

Нагадаємо: Станом на 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набули чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади можуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякарантинепідеміяCovid-2019коронавірус
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