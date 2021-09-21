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Почти 109 тысяч украинцев получили прививки против COVID в понедельник

Вторник, 21 сентября 2021, 09:06

20 сентября в Украине против COVID-19 привили 108 736 человек: первую дозу вакцины получили 62 909 человек, вторую дозу – 45 827 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот понедельник для иммунизации населения работали 794 мобильных бригады, 2 814 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 366 925 человек, из них 6 366 923 человек получили одну дозу вакцины, а 5 198 661 человек уже полностью иммунизированы (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля сделано 11 565 584 прививки.

 

Напомним: По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступили в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения могут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякарантинэпидемияCovid-2019коронавирус
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