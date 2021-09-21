Рада суддів оголосила про старт відбору членів Етичної ради

Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ – документи можна подати до 21 жовтня.

Джерело: сайт Ради суддів

Дослівно: "Строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі – із 22 вересня року по 21 жовтня включно".

Деталі: Документи можна подати особисто до Ради суддів, або надіслати електронною поштою на адресу davidenko@court.gov.ua.

Також повідомляється, що Рада суддів затвердила Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради, яке визначає умови та строки здійснення добору.

Питання про включення до списку кандидатів розглядатимуть на засіданні Ради суддів за результатами співбесіди. Це відбуватиметься шляхом обговорення кандидатур та голосування.

Інформацію про час та місце проведення співбесід обіцяють оприлюднити на вебсайті Ради суддів не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

Зазначається, що неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку.

Що було раніше: 16 вересня в Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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