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Рада суддів оголосила про старт відбору членів Етичної ради

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:29
Фото lexinform.com.ua

Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ – документи можна подати до 21 жовтня.

Джерело: сайт Ради суддів

Дослівно: "Строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі – із 22 вересня року по 21 жовтня включно".

Деталі: Документи можна подати особисто до Ради суддів, або надіслати електронною поштою на адресу davidenko@court.gov.ua.  

Також повідомляється, що Рада суддів затвердила Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради, яке визначає умови та строки здійснення добору.

Питання про включення до списку кандидатів розглядатимуть на засіданні Ради суддів за результатами співбесіди. Це відбуватиметься шляхом обговорення кандидатур та голосування.

Інформацію про час та місце проведення співбесід обіцяють оприлюднити на вебсайті Ради суддів не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

Зазначається, що неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку.

Що було раніше: 16 вересня в Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Передісторія:

  • 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
  • Рада суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради суддів з 26.
  • Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації. Таким чином Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи – очищення ВРП.

Українська правда
Теми: судреформи
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