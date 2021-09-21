Совет судей объявил о старте отбора членов Этического совета

Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ – документы можно подать до 21 октября.

Источник: сайт Совета судей

Дословно: "Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе – с 22 сентября по 21 октября включительно".

Детали: Документы можно подать лично в Совет судей, или отправить по электронной почте на адрес davidenko@court.gov.ua.

Также сообщается, что Совет судей утвердил Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета, которое определяет условия и сроки осуществления отбора.

Вопрос о включении в список кандидатов будут рассматривать на заседании Совета судей по результатам собеседования. Это будет происходить путем обсуждения кандидатур и голосования.

Информацию о времени и месте проведения собеседований обещают обнародовать на веб-сайте Совета судей не позднее, чем за 5 дней до заседания.

Отмечается, что неявка кандидата на собеседование не препятствует рассмотрению вопроса о включении его в список кандидатов. Собеседование может проходить в режиме видеоконференцсвязи.

Что было раньше: 16 сентября в Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивали на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

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