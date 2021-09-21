Совет судей объявил о старте отбора членов Этического совета
Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ – документы можно подать до 21 октября.
Источник: сайт Совета судей
Дословно: "Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе – с 22 сентября по 21 октября включительно".
Детали: Документы можно подать лично в Совет судей, или отправить по электронной почте на адрес davidenko@court.gov.ua.
Также сообщается, что Совет судей утвердил Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета, которое определяет условия и сроки осуществления отбора.
Вопрос о включении в список кандидатов будут рассматривать на заседании Совета судей по результатам собеседования. Это будет происходить путем обсуждения кандидатур и голосования.
Информацию о времени и месте проведения собеседований обещают обнародовать на веб-сайте Совета судей не позднее, чем за 5 дней до заседания.
Отмечается, что неявка кандидата на собеседование не препятствует рассмотрению вопроса о включении его в список кандидатов. Собеседование может проходить в режиме видеоконференцсвязи.
Что было раньше: 16 сентября в Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивали на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, который предусматривает проверку на добродетель членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех – международные организации. Таким образом Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы – очищение ВСП.