У Путіна "не сприймають" невизнання Туреччиною "виборів" в окупованому Криму

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "не сприймає" заяви Туреччини про невизнання "виборів" в Думу на окупованому півострові.

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми не сприймаємо такі заяви і ми відкрито про це говоримо нашим турецьким колегам. Тема Криму - це тема, по якій наші позиції діаметральним чином розходяться.

Ми шкодуємо в зв'язку з такою позицією Туреччини, але сподіваємося, що з часом буде проявлена ​​політична воля, і Туреччина змінить цю свою позицію, просто віддаючи данину правді і реальному стану справ ".

Деталі: Пєсков додав, що Туреччина все одно є партнером Росії, і це "не повинно бути перешкодою для розвитку двосторонніх відносин".

Цьому передувало: 20 вересня в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Державної думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року стосовно окупованого Криму не мають юридичної сили для Туреччини.

У Росії відповіли, що "уважно поставляться" до цієї заяви.

20 вересня очільник окупаційного "виборчкому Криму" оголосив результати кримського голосування на виборах до Держдуми Росії, згідно з якими нібито всюди перемогла партія "Единая Россия", набравши понад 63% голосів.