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У Путина "не приемлют" непризнание Турцией "выборов" в оккупированном Крыму

Вторник, 21 сентября 2021, 16:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не приемлет" заявления Турции о непризнании "выборов" в Думу на оккупированном полуострове.

Источник: Песков журналистам, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы не приемлем такие заявления и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся.

Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел".

Детали: Песков добавил, что Турция все равно является партнером России, и это "не должно быть препятствием для развития двусторонних отношений".

Этому предшествовало:

  • 20 сентября в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Государственную думу России, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к оккупированному Крыму не имеют юридической силы для Турции.
  • Россия ответила, что "внимательно отнесется" к этому заявлению.
  • 20 сентября глава оккупационного "избиркома Крыма" объявил результаты крымского голосования на выборах в Госдуму России.

Темы: ТурцияРосcияПутинКрымоккупация
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