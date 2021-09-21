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Зеленський заявив, що про "Залізний купол" від США говорити зарано, хоча в ОП вже похизувались 

Вівторок, 21 вересня 2021, 18:03
Зеленський заявив, що про Залізний купол від США говорити зарано, хоча в ОП вже похизувались 
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі зарано говорити про надання Україні з боку США систем протиракетної оборони типу "Залізний купол". 

Джерело: Зеленський в коментарі для телеканалу "Дом" 

Пряма мова: "Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола" зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США".

Деталі: Зеленський вважає, що результати від його поїздки будуть "доволі серйозними". Наразі президент перебуває із візитом до США у рамках проведення Генасамблеї ООН. 

Що передувало: Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони.

В офісі президента похизувалися, що це перші результати домовленостей, які були досягнуті під час візиту лідера України Володимира Зеленського до США.

Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні  системи протиповітряної і протиракетної оборони. 

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСША
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