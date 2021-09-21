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Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались

Вторник, 21 сентября 2021, 18:03
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о предоставлении Украине со стороны США систем противоракетной обороны типа "Железный купол".

Источник: Зеленский в комментарии для телеканала "Дом"

Прямая речь: "Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США".

Детали: Зеленский считает, что результаты от его поездки будут "достаточно серьезными". Сейчас президент находится с визитом в США в рамках проведения Генассамблеи ООН. 

Что предшествовало: Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны

В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что США предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

Узнать больше: Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЗеленскийСША
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