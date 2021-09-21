Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о предоставлении Украине со стороны США систем противоракетной обороны типа "Железный купол".
Источник: Зеленский в комментарии для телеканала "Дом"
Прямая речь: "Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США".
Детали: Зеленский считает, что результаты от его поездки будут "достаточно серьезными". Сейчас президент находится с визитом в США в рамках проведения Генассамблеи ООН.
Что предшествовало: Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны
В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что США предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Напомним:
- Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.
Узнать больше: Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст