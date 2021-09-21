У фракції не підтвердили збори "слуг" у Трускавці, але кажуть про робочу нараду

Фракція "Слуга народу" наприкінці наступного тижня планує провести робочу нараду за участю представників гілок влади та президента Володимира Зеленського.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Хочу прокоментувати чутки, які протягом дня ширяться щодо так званого навчання наших депутатів у Трускавці. Фракція "Слуга Народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Палійчук каже, що, ймовірно, зустріч відбудеться наприкінці наступного тижня. Водночас, із місцем проведення начебто ще визначаються. Можливо, це буде одна із областей на заході країни.

Речниця наголосила, що йдеться про робочу нараду, а не партійний з‘їзд чи навчання.

Зазначається, що захід відбудеться із дотриманням всіх карантинних вимог. Так, до участі допустять лише вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест.

На нараді планують порушити питання стратегії роботи влади на наступний рік, обговорити досягнення за минулі два роки та узгодити план законопроектних робіт.

Що передувало: За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

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