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Во фракции не подтвердили собрание "слуг" в Трускавце, но говорят о рабочем совещании

Вторник, 21 сентября 2021, 19:15

Фракция "Слуга народа" в конце следующей недели планирует провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят по так называемому обучение наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского".

Детали: Палийчук говорит, что, вероятно, встреча состоится в конце следующей недели. В то же время, с местом проведения якобы еще определяются. Возможно, это будет одна из областей на западе страны.

Пресс-секретарь подчеркнула, что речь идет о рабочем совещании, а не партийном съезде или обучении.

Отмечается, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. Так, к участию допустят только вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

На совещании планируется поднять вопрос стратегии власти на следующий год, обсудить достижения за прошедшие два года и согласовать план законопроектных работ.

Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

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Предыстория:

  • Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
  • Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
  • Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
  • Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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