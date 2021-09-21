Во фракции не подтвердили собрание "слуг" в Трускавце, но говорят о рабочем совещании

Фракция "Слуга народа" в конце следующей недели планирует провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят по так называемому обучение наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского".

Детали: Палийчук говорит, что, вероятно, встреча состоится в конце следующей недели. В то же время, с местом проведения якобы еще определяются. Возможно, это будет одна из областей на западе страны.

Пресс-секретарь подчеркнула, что речь идет о рабочем совещании, а не партийном съезде или обучении.

Отмечается, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. Так, к участию допустят только вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

На совещании планируется поднять вопрос стратегии власти на следующий год, обсудить достижения за прошедшие два года и согласовать план законопроектных работ.

Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

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