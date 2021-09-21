Во фракции не подтвердили собрание "слуг" в Трускавце, но говорят о рабочем совещании
Фракция "Слуга народа" в конце следующей недели планирует провести рабочее совещание с участием представителей ветвей власти и президента Владимира Зеленского.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят по так называемому обучение наших депутатов в Трускавце. Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского".
Детали: Палийчук говорит, что, вероятно, встреча состоится в конце следующей недели. В то же время, с местом проведения якобы еще определяются. Возможно, это будет одна из областей на западе страны.
Пресс-секретарь подчеркнула, что речь идет о рабочем совещании, а не партийном съезде или обучении.
Отмечается, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. Так, к участию допустят только вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.
На совещании планируется поднять вопрос стратегии власти на следующий год, обсудить достижения за прошедшие два года и согласовать план законопроектных работ.
Что предшествовало: По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
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Предыстория:
- Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.