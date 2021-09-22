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Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Середа, 22 вересня 2021, 01:01
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Обидві зустрічі відбулися у штаб-квартирі ООН.

Під час розмов із Гутеррешем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН – найвпливовішої міжнародної організації.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві, – сказав журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров. – На саміті Кримської платформи були представлені НАТО та ЄС, а представника ООН не було".

Никифоров нагадав, що Росія намагалася протидіяти включенню в порядок денний Генасамблеї питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", проте ГА більшістю голосів зберегла його в порядку денному і включила для розгляду на черговій сесії.

У розмові з Гутеррешем Президент, окрім політичних, порушив також "прагматичні" питання.

ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн.

Але, за його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН з постачання продовольства, в IT-сфері.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США) заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту в США зустрівся з резиденткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Теми: ЗеленськийСШАООН
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