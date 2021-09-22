Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский провел встречи с генсеком и председателем Генассамблеи ООН

Среда, 22 сентября 2021, 01:01
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Источник: Укринформ

Детали: Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН – самой влиятельной международной организации.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".

Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, нарушил также "прагматичные" вопросы.

ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн.

Но, по его словам, есть большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить предоставление транспортных услуг, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, в IT-сфере.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Темы: ЗеленскийСШАООН
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин

"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

ОПЗЖ, SaveФОП и "евробляхеры" будут протестовать под Радой и у ОПУ

Новости 22 сентября: обстрел авто Шефира, обязательная вакцинация

Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на $350 млн

Разумков заявил, что его не пригласили на сборы "слуг" в Трускавце

Все новости...
Зеленский
Зеленский и Эрдоган обсудили освобождение крымских политзаключенных и соглашение о ЗСТ
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии вопрос Крыма и "Северного потока-2"
В ОП обещают, что встреча Зеленского с фракцией будет фундаментальной
Последние новости
02:15
США пообещали купить еще 500 млн доз вакцины и раздать другим странам
01:15
видеоЗеленский в ООН процитировал Путина на русском и рассказал о преступлениях России
00:38
видео"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин
00:32
видеоЗеленский во время выступления в ООН потроллил Россию
00:03
видео"Вот вам цена реформ": Зеленский с трибуны Генассамблеи рассказал о нападении на Шефира
23:30
Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования
22:58
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины
22:50
Кулеба о членстве Украины в НАТО: Процесс растянулся неприлично долго
22:26
Разумков: Подавать в отставку не собираюсь
21:57
Новости экономики: прекращение полномочий наблюдательного совета УЗ, перенос запуска БЭБ
Все новости...