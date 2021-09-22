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Прокуратура не зможе оскаржити звільнення "Топаза" від відповідальності

Середа, 22 вересня 2021, 11:21

Сторона обвинувачення не зможе оскаржити закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності Гната Кромського "Топаза", оскільки строки давності у справі про незаконне позбавлення воля або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб минули. 

Джерело: коментар прокурорки Юлії Малашич для УП

Пряма мова: "Адвокат озвучив своє клопотання про закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності Кромського ще 11 серпня. Детально вивчивши дані про судимості обвинуваченого, а також враховуючи, що відповідно до ст. 49 Кримінального кодексу в редакції, що діяла на момент вчинення Кромським інкримінованого йому злочину, відповідно до якої строк давності обчислюється за кожний злочин окремо, сторона обвинувачення прийшла до висновку, що підстави заперечувати проти такого клопотання відсутні.

Більше того, сторона обвинувачення не має права заперечувати проти даного клопотання, а в суду наявний обов'язок закрити провадження за наявності підстав. 

Тобто наразі у мене як  прокурора відсутні законні підстави для оскарження цього рішення, оскільки стаття 49 Кримінального кодексу визначає, що звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину середньої тяжкості настає через 5 років. 

Тобто строки давності в інкримінованому йому злочині минули у  2019 році". 

Деталі: Малашич додала, що потерпілого Владислава Іваненка у справі повідомили, що він може у цивільному провадженні вимагати компенсації завданої шкоди. 

Злочин про який йдеться трапився у січні 2014 року. Тоді тітушки 

Що передувало: Дарницький районний суд столиці звільнив антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") від кримінальної відповідальності, закривши справу за клопотанням захисника.

Нагадаємо:

  • У січні 2018 року Київський райсуд Харкова визнав винним антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз", у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто.
  • Згодом його випустили на волю за "законом Савченко".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Майдансуд
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