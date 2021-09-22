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Прокуратура не сможет обжаловать увольнение "Топаза" от ответственности

Среда, 22 сентября 2021, 11:21

Сторона обвинения не сможет обжаловать закрытие дела и освобождения от уголовной ответственности Гната Кромского "Топаза", поскольку сроки давности по делу о незаконном лишении воля или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц прошли.

Источник: комментарий прокурора Юлии Малашич для УП

Прямая речь: "Адвокат озвучил свое ходатайство о закрытии дела и освобождения от уголовной ответственности Кромского еще 11 августа. Подробно изучив данные о судимости обвиняемого, а также учитывая, что согласно ст. 49 Уголовного кодекса в редакции, действовавшей на момент совершения Кромского инкриминируемого ему преступления, согласно которой срок давности исчисляется по каждому преступлению в отдельности, сторона обвинения пришла к выводу, что основания возражать против такого ходатайства отсутствуют.

Более того, сторона обвинения не имеет права возражать против данного ходатайства, а у суда имеется обязанность прекратить производство при наличии оснований.

То есть пока у меня как прокурора отсутствуют законные основания для обжалования этого решения, поскольку статья 49 Уголовного кодекса определяет, что освобождение от уголовной ответственности в случае совершения преступления средней тяжести наступает через 5 лет.

То есть сроки давности в инкриминируемом ему преступлении прошли в 2019 году".

Детали: Малашич добавила, что потерпевшего Владислава Иваненко по делу сообщили, что он может в гражданском производстве требовать компенсации причиненного вреда.

Преступление о котором идет речь произошел в январе 2014 года. тогда титушки

Что предшествовало: Дарницкий районный суд столицы освободил антимайдановца Гната Кромского ("Топаза") от уголовной ответственности, закрыв дело по ходатайству защитника.

Однако суд решил освободить Кромского от уголовной ответственности и закрыть дело в связи с истечением сроков давности.

Напомним:

  • В января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал виновным антимайдановца Гната Кромского, известного как "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто.
  • Впоследствии его выпустили на свободу за "законом Савченко".

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Майдансуд
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