На місце замаху на помічника президента приїхала СБУ

На місці скоєння замаху на помічника президента Сергія Шефіра працюють співробітники поліції, Служби безпеки України та Управління державної охорони.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "СБУ спільно з Національною поліцією та УДО з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший перебіг - інформуватимемо додатково".

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