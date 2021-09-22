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На місце замаху на помічника президента приїхала СБУ

Середа, 22 вересня 2021, 11:52
На місце замаху на помічника президента приїхала СБУ

На місці скоєння замаху на помічника президента Сергія Шефіра працюють співробітники поліції, Служби безпеки України та Управління державної охорони.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "СБУ спільно з Національною поліцією та УДО з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший перебіг - інформуватимемо додатково".

Передісторія: 

  • Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра,  водій машини отримав поранення.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів. 
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаСБУ
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