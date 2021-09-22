На місце замаху на помічника президента приїхала СБУ
Середа, 22 вересня 2021, 11:52
На місці скоєння замаху на помічника президента Сергія Шефіра працюють співробітники поліції, Служби безпеки України та Управління державної охорони.
Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП
Пряма мова: "СБУ спільно з Національною поліцією та УДО з’ясовує усі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший перебіг - інформуватимемо додатково".
Передісторія:
- Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, водій машини отримав поранення.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
Українська правда