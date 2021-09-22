Венедіктова про обстріл авто Шефіра: Кинуто виклик системі
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
Джерело: пост Венедіктової у Facebook
Пряма мова генпрокурора: "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі – зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента України".
Деталі: За словами Венедіктової, наміри у зловмисників були серйозні – за попередніми даними, невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.
У результаті цього водій отримав поранення, його госпіталізували.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).
Інші подробиці та коментарі Венедіктова обіцяла надати пізніше – після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації.
Вона закликала не "не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками" і запевнила, що "правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.