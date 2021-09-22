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Венедіктова про обстріл авто Шефіра: Кинуто виклик системі

Середа, 22 вересня 2021, 11:59
Фото з Facebook Венедіктової

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Джерело: пост Венедіктової у Facebook

Пряма мова генпрокурора: "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі – зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника президента України".

Деталі: За словами Венедіктової, наміри у зловмисників були серйозні – за попередніми даними, невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.

У результаті цього водій отримав поранення, його госпіталізували.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Інші подробиці та коментарі Венедіктова обіцяла надати пізніше – після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації.

Вона закликала не "не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками" і запевнила, що "правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання".

Передісторія: 

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, наразі його готують до операції.

Українська правда
Теми: ВенедіктоваОфіс президентанапад
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