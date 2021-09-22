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На место покушения на помощника президента приехала СБУ

Среда, 22 сентября 2021, 11:52

На месте совершения покушения на помощника президента Сергея Шефира работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "СБУ совместно с Национальной полицией и УГО выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно".

Предыстория: 

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Офис президентаСБУ
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