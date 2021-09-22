На место покушения на помощника президента приехала СБУ

На месте совершения покушения на помощника президента Сергея Шефира работают сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Управления государственной охраны.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "СБУ совместно с Национальной полицией и УГО выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно".

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