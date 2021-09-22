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Посол Британії очікує якнайшвидшого розслідування обстрілу авто Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 17:30
Фото Михайла Ткача, УП

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила стурбованість у зв’язку з обстрілом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра.

Реакцію на напад Сіммонс оприлюднила у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якнайшвидше", – написала Сіммонс, коментуючи заяву глави МВС Дениса Монастирського, що Шефіра планували не налякати, а вбити.

Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.

Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь".

Теми: Велика БританіяОфіс президентанапад


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