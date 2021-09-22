Шефіра прагнули саме вбити, у слідства є 3 версії - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що метою нападу на першого помічника президента Сергія Шефіра був намір не залякати, а вбити та озвучили основні версії, які розглядає слідство.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко і очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу

Пряма мова Клименка: "Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав"

Пряма мова Монастирського: "Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені".

Передісторія: