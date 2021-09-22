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Шефіра прагнули саме вбити, у слідства є 3 версії - МВС

Середа, 22 вересня 2021, 14:35
Шефір, Монастирський, Клименко. фото МВС

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що метою нападу на першого помічника президента Сергія Шефіра був намір не залякати, а вбити та озвучили основні версії, які розглядає слідство.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко і очільник МВС Денис Монастирський на брифінгу

Пряма мова Клименка: "Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав"

Пряма мова Монастирського: "Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені".

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь". Глава держави 
  • Шефір заявив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 

Валентина Романенко, УП
Теми: Шефір СергійМВС


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