Зеленський: Передавати мені привіт пострілами – це слабкість. Відповідь буде сильною

Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь".

Джерело: Зеленський у відеозверненні з Нью Йорка в соцмережах

Пряма мова: "Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генсамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто - не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною".

Деталі: За словами глави держави, на міцність і курс команди президента на детінізацію економіки і боротьбу з криміналітетом та великими фінансовими групами це не впливає, а навіть навпаки.

Додатково: Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров уточнив "Українській правді", що у програмі візиту президента після виступу на Генасамблеї ООН були заплановані інші заходи і зустрічі. Зараз вирішують, чи можна перенести їх на більш ранній час чи доведеться скасувати.

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