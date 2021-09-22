Зеленський: Передавати мені привіт пострілами – це слабкість. Відповідь буде сильною
Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь".
Джерело: Зеленський у відеозверненні з Нью Йорка в соцмережах
Пряма мова: "Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генсамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто - не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною".
Деталі: За словами глави держави, на міцність і курс команди президента на детінізацію економіки і боротьбу з криміналітетом та великими фінансовими групами це не впливає, а навіть навпаки.
Додатково: Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров уточнив "Українській правді", що у програмі візиту президента після виступу на Генасамблеї ООН були заплановані інші заходи і зустрічі. Зараз вирішують, чи можна перенести їх на більш ранній час чи доведеться скасувати.
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.