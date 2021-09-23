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Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед законом про олігархів

Четвер, 23 вересня 2021, 10:26
Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед законом про олігархів
Фото ВР

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед розглядом закону про олігархів.

Джерело: засідання парламенту 23 вересня

Пряма мова Стефанчука: "Надійшла заява від 2 політичних фракцій оголосити перерву на 30 хв. Я прошу керівників політичних фракцій зібратися в мене в кабінеті, а решту народних депутатів не розходитися".

Деталі: У залі ВР 23 вересня зареєструвалося 319 нардепів.  

У порядку денному засідання 23 вересня першим питанням стоїть розгляд у другому читанні законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Передісторія:

  • Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції – анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".
  • Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазаконодавствоолігархи
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