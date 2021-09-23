Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед законом про олігархів

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук покликав голів фракцій на нараду перед розглядом закону про олігархів.

Джерело: засідання парламенту 23 вересня

Пряма мова Стефанчука: "Надійшла заява від 2 політичних фракцій оголосити перерву на 30 хв. Я прошу керівників політичних фракцій зібратися в мене в кабінеті, а решту народних депутатів не розходитися".

Деталі: У залі ВР 23 вересня зареєструвалося 319 нардепів.

У порядку денному засідання 23 вересня першим питанням стоїть розгляд у другому читанні законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Передісторія: