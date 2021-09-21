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Радник глави ОП: Якщо конфлікт з Разумковим буде наростати, втрутиться президент

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:30
Радник глави ОП: Якщо конфлікт з Разумковим буде наростати, втрутиться президент
Михайло Подоляк, фото "Радіо Свобода"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк каже, що між спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" проявилися "фундаментальні розбіжності".

Джерело: Подоляк в інтерв’ю "Главкому"

Деталі: Радник Єрмака зазначив, що "не готовий говорити про відставки того чи іншого члена уряду, чи тим більше спікера парламенту", оскільки це - внутрішньопарламентська або навіть внутрішньопартійна ситуація. Але нагадав, що посада спікера не виборна, а, "скажімо так, делегована". І на цю посаду Разумкова, мовляв, делегувала партія "Слуга народу". На думку Подоляка, спікер "відкрито гальмує ключові ініціативи президента".

Пряма мова: "Зрозуміло, що до Разумкова нема претензій кримінального плану. Але виявилися фундаментальні розбіжності між партією та Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції стосовно Медведчука та санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон.

Все це всупереч партії, яка його й делегувала на посаду спікера. На мій погляд, це свідчить, що він дивиться на стратегію розвитку держави інакше, ніж команда з її програмою, з якою вона йшла на вибори. Він вважає, що треба все ж зберегти та законсервувати ту систему, яка наразі є. Ми ж вважаємо, що у цієї системи ресурсу вже нема.

Є два варіанти. Або ти є ключовим членом команди, бо все-таки є спікером парламенту та дозволяєш робити модераційні процеси щодо фундаментальних президентських ініціатив більш ефективними. Або заявляєш, що олігархи – це добре, а чинна олігархічна система в державі є цілком оптимальною.

До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова – його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти одразу на двох стільцях, не можна бути як гольдонівський Труфальдіно "слугою двох панів" і удавати, що все норм. Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями".

Передісторія:

  • У лютому джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Причиною такого бажання називали самостійність чинного голови Дмитра Разумкова, який начебто має власні політичні амбіції та намагається не залежати від Офісу президента.  
  • Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформацію про нібито бажання президента бачити його на посаді голови парламенту поширює той, хто в ній зацікавлений, і що після цього з нього зняли деякі повноваження.
  • Разумков заявив, що процедура з усунення його з посади не запущена, і ніхто з нардепів не звертався з пропозицією про його відкликання.
  • На погоджувальній раді 20 вересня спікер розповів про чутки, що нардепам пропонують "по 50-100 тисяч" за підтримку "деяких відставок" у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію. Керівник партії "Слуга народу" заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко у коментарях журналістам парирував Разумкову.

Теми: Разумков ДмитроОфіс президента
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