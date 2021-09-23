Стефанчук позвал глав фракций на совещание перед законом об олигархах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук позвал руководителей фракций на совещание перед рассмотрением закона об олигархах.

Источник: заседание парламента 23 сентября

Прямая речь Стефанчука: "Поступило заявление от 2 политических фракций объявить перерыв на 30 мин. Я прошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться".

Детали: В зале ВР 23 сентября зарегистрировалось 319 нардепов.

В повестке дня заседания 23 сентября первым вопросом стоит рассмотрение во втором чтении законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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