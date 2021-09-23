Стефанчук позвал глав фракций на совещание перед законом об олигархах
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук позвал руководителей фракций на совещание перед рассмотрением закона об олигархах.
Источник: заседание парламента 23 сентября
Прямая речь Стефанчука: "Поступило заявление от 2 политических фракций объявить перерыв на 30 мин. Я прошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться".
Детали: В зале ВР 23 сентября зарегистрировалось 319 нардепов.
В повестке дня заседания 23 сентября первым вопросом стоит рассмотрение во втором чтении законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
Предыстория:
- Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино – из самоизоляции – анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".
- Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.