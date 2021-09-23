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Стефанчук позвал глав фракций на совещание перед законом об олигархах

Четверг, 23 сентября 2021, 10:26
Фото ВР

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук позвал руководителей фракций на совещание перед рассмотрением закона об олигархах.

Источник: заседание парламента 23 сентября

Прямая речь Стефанчука: "Поступило заявление от 2 политических фракций объявить перерыв на 30 мин. Я прошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться".

Детали: В зале ВР 23 сентября зарегистрировалось 319 нардепов.

В повестке дня заседания 23 сентября первым вопросом стоит рассмотрение во втором чтении законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Предыстория:

  • Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино – из самоизоляции – анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".
  • Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радазаконодательствоолигархи


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