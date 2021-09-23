Рада вирішила працювати, допоки не проголосує закон про олігархів

Верховна Рада ухвалила рішення продовжувати засідання до кінця розгляду президентського законопроєкту про олігархів.

Джерело: засідання парламенту у четвер

Деталі: Відповідну пропозицію вніс на розгляд Ради перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Її підтримали 288 народних депутатів.

Що було раніше: Перед цим Стефанчук збирав голів фракцій на нараду щодо відповідного законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Він стоїть першим у порядку денному засідання 23 вересня.

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