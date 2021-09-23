Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада вирішила працювати, допоки не проголосує закон про олігархів

Четвер, 23 вересня 2021, 12:25
Рада вирішила працювати, допоки не проголосує закон про олігархів
Фото: Верховна Рада / Facebook

Верховна Рада ухвалила рішення продовжувати засідання до кінця розгляду президентського законопроєкту про олігархів.

Джерело: засідання парламенту у четвер

Деталі: Відповідну пропозицію вніс на розгляд Ради перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Її підтримали 288 народних депутатів.

Що було раніше: Перед цим Стефанчук збирав голів фракцій на нараду щодо відповідного законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Він стоїть першим у порядку денному засідання 23 вересня.

Передісторія:

  • Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції – анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".
  • Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазаконодавствоолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: