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Рада вирішила працювати, допоки не проголосує закон про олігархів

Четвер, 23 вересня 2021, 12:25
Фото: Верховна Рада / Facebook

Верховна Рада ухвалила рішення продовжувати засідання до кінця розгляду президентського законопроєкту про олігархів.

Джерело: засідання парламенту у четвер

Деталі: Відповідну пропозицію вніс на розгляд Ради перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Її підтримали 288 народних депутатів.

Що було раніше: Перед цим Стефанчук збирав голів фракцій на нараду щодо відповідного законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Він стоїть першим у порядку денному засідання 23 вересня.

Передісторія:

  • Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції – анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".
  • Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Радазаконодавствоолігархи


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