Рада вирішила працювати, допоки не проголосує закон про олігархів
Четвер, 23 вересня 2021, 12:25
Верховна Рада ухвалила рішення продовжувати засідання до кінця розгляду президентського законопроєкту про олігархів.
Джерело: засідання парламенту у четвер
Деталі: Відповідну пропозицію вніс на розгляд Ради перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Її підтримали 288 народних депутатів.
Що було раніше: Перед цим Стефанчук збирав голів фракцій на нараду щодо відповідного законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Він стоїть першим у порядку денному засідання 23 вересня.
Передісторія:
- Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію і про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція "Слуга народу". Спікер Дмитро Разумков, який вів засідання погоджувальної дистанціїно – із самоізоляції – анонсував зміну підходу до обговорення "порядку денного".
- Офіс президента підозрює Разумкова в гальмуванні ухвалення деолігархічної ініціативи.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що деолігархічний законопроєкт у другому читанні підтримають понад 230 народних депутатів.
Євген Кізілов, УП