Рада решила работать, пока не проголосует закон об олигархах

Верховная Рада приняла решение продолжать заседание до конца рассмотрения президентского законопроекта об олигархах.

Источник: заседание парламента в четверг

Детали: Соответствующее предложение внес на рассмотрение Рады первый вицеспикер Руслан Стефанчук. Его поддержали 288 народных депутатов.

Что было раньше: Перед этим Стефанчук собирал глав фракций на совещание относительно соответствующего законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Он стоит первым в повестке дня заседания 23 сентября.

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