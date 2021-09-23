Рада решила работать, пока не проголосует закон об олигархах
Четверг, 23 сентября 2021, 12:25
Верховная Рада приняла решение продолжать заседание до конца рассмотрения президентского законопроекта об олигархах.
Источник: заседание парламента в четверг
Детали: Соответствующее предложение внес на рассмотрение Рады первый вицеспикер Руслан Стефанчук. Его поддержали 288 народных депутатов.
Что было раньше: Перед этим Стефанчук собирал глав фракций на совещание относительно соответствующего законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Он стоит первым в повестке дня заседания 23 сентября.
Предыстория:
- Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция "Слуга народа". Спикер Дмитрий Разумков, который вел заседание согласительного дистанциино – из самоизоляции – анонсировал изменение подхода к обсуждению "повестки дня".
- Офис президента подозревает Разумкова в торможении принятия деолигархической инициативы.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.
Евгений Кизилов, УП