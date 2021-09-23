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У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна

Четвер, 23 вересня 2021, 13:20
У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна
Фото з відкритих джерел

У Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - може відбутися тоді, коли обидва лідери будуть готові і буде узгоджено тематика спілкування.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться".

Передісторія:

  • 5 вересня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.
  • 7 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що Росія має погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, він також додав, що в Кремлі "вже торгуються" щодо цього питання.  
  • 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на предметну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленський
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