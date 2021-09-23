У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - може відбутися тоді, коли обидва лідери будуть готові і буде узгоджено тематика спілкування.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться".

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