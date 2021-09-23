В Кремле назвали условие встречи Зеленского и Путина

В Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы и будет согласована тематика общения.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся".

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