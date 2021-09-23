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Організатору "тітушок" Крисіну дали 8 років в’язниці

Четвер, 23 вересня 2021, 13:26
Організатору тітушок Крисіну дали 8 років в’язниці
Фото radiosvoboda.org

Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до 8 років в’язниці за викрадення і катування активістів Революції гідності в 2014 році.

Джерело: прокурор Офісу генерального прокурора Юлія Малашич, яка представляла сторону звинувачення в суді, та адвокат потерпілих Павло Дикань у Facebook

Пряма мова Малашич: "Крисін – 8 років".

Деталі: За словами Диканя, Крисіна засудили у справі щодо організації викрадення та катування людини 21.01.2014 року.

Подробиці він обіцяв надати пізніше

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Майдансуд
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