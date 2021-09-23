Організатору "тітушок" Крисіну дали 8 років в’язниці
Четвер, 23 вересня 2021, 13:26
Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до 8 років в’язниці за викрадення і катування активістів Революції гідності в 2014 році.
Джерело: прокурор Офісу генерального прокурора Юлія Малашич, яка представляла сторону звинувачення в суді, та адвокат потерпілих Павло Дикань у Facebook
Пряма мова Малашич: "Крисін – 8 років".
Деталі: За словами Диканя, Крисіна засудили у справі щодо організації викрадення та катування людини 21.01.2014 року.
Подробиці він обіцяв надати пізніше
Передісторія:
- У 2018 році суд дав Крисіну 5 років реального строку як співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
- Крисін також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.
- У травні 2021 року Крисін отримав нову підозру за місцем відбування покарання. Слідчі підозрюють його, двох "смотрящих" та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.
Українська правда