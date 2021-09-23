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Организатору "титушок" Крысину дали 8 лет тюрьмы

Четверг, 23 сентября 2021, 13:26
Организатору титушок Крысину дали 8 лет тюрьмы
Фото radiosvoboda.org

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина до 8 лет тюрьмы за похищение и пытки активистов Революции достоинства в 2014 году.

Источник: прокурор Офиса генерального прокурора Юлия Малашич, которая представляла сторону обвинения в суде, и адвокат потерпевших Павел Дикань в Facebook

Прямая речь Малашич: "Крысин – 8 лет".

Детали: По словам Диканя, Крысина приговорили по делу об организации похищения и пытки человека 21.01.2014 года.

Подробности он обещал предоставить позже.

Предыстория:

  • В 2018 году суд дал Крысину пять 5 реального срока как соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия.
  • Крысин также фигурирует в деле о преследовании майдановцев так называемыми "титушками" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападения на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.
  • В мае 2021 года Крысин получил новое подозрение по месту отбывания наказания. Следователи подозревают его, двух "смотрящих" и сообщника в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.

Украинская правда

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Темы: Майдансуд
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