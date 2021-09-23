Организатору "титушок" Крысину дали 8 лет тюрьмы

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина до 8 лет тюрьмы за похищение и пытки активистов Революции достоинства в 2014 году.

Источник: прокурор Офиса генерального прокурора Юлия Малашич, которая представляла сторону обвинения в суде, и адвокат потерпевших Павел Дикань в Facebook

Прямая речь Малашич: "Крысин – 8 лет".

Детали: По словам Диканя, Крысина приговорили по делу об организации похищения и пытки человека 21.01.2014 года.

Подробности он обещал предоставить позже.

Предыстория: