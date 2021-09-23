На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро
Четвер, 23 вересня 2021, 22:29
Ще три претенденти на пост мера Харкова подали документи на реєстрацію.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на міську ТВК
Дослівно: "Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин та депутат Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Говоров".
Що було раніше:
- 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
- Харківська міська ТВК 21 вересня прийняла документи від двох охочих балотуватися на пост міського голови - кандидатів-самовисуванців Костянтина Немічева та Михайла Добкіна.
- Партія "Слуга народу" не буде висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови.