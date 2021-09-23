На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро

Ще три претенденти на пост мера Харкова подали документи на реєстрацію.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на міську ТВК

Дослівно: "Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин та депутат Харківської обласної ради від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Говоров".

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