Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро

Четверг, 23 сентября 2021, 22:29

Еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на городскую ТИК

Дословно: "На сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Валерий Говоров".

Что было ранее:

  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
  • Харьковская городская ТИК 21 сентября приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы - самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина.
  • Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.

Темы: Харьковвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"

В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"

фотоЗа неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

В Украине решили, какой фильм номинировать на "Оскар"

Все новости...
Харьков
Без Крыма, газа и воды. История караимской кенассы в Харькове
Добкин и глава местного Нацкорпуса идут в мэры Харькова как самовыдвиженцы
В кафе Харькова застрелился предприниматель
Последние новости
21:50
В Грузии прогнозируют пятую волну коронавируса в конце ноября
21:33
Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона
21:19
Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"
20:52
Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла
20:37
фотоОрганизация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение
20:14
"Доступные кредиты 5-7-9%": Шмыгаль поручил усилить инвестсоставляющую программы
19:56
В НАТО призвали Косово и Сербию к немедленной деэскалации
19:40
Китай в пять раз нарастил инвестиции в Украину за пять лет
19:27
На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"
18:59
Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить
Все новости...