На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро

Еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на городскую ТИК

Дословно: "На сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Валерий Говоров".

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