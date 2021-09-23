На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро
Четверг, 23 сентября 2021, 22:29
Еще три претендента на пост мэра Харькова подали документы на регистрацию.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на городскую ТИК
Дословно: "На сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, экс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Валерий Говоров".
Что было ранее:
- 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
- Харьковская городская ТИК 21 сентября приняла документы от двух желающих баллотироваться на пост городского головы - самовыдвиженцев - Константина Немичева и Михаила Добкина.
- Партия "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.