Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У НАЗК не в курсі, що мають вести реєстр олігархів: із ними ніхто не консультувався

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:39

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що у НАЗК не готові вносити олігархів до реєстру, але якщо президент Володимир Зеленський підпише закон, то доведеться.

Джерело: НАЗК у коментарі УП

Пряма мова: "У НАЗК наразі немає фінального тексту закону, який проголосувала Верховна Рада.

Але, судячи з публічної інформації, наразі в законі містяться дві протилежні норми: одна каже, що до Реєстру олігархів осіб вноситиме РНБО, інша - що НАЗК. Оскільки верховенство права - одна з базових цінностей команди НАЗК, ми завжди керуємося буквою закону.

Тому у випадку, якщо президент підпише цей закон - звісно, будемо його виконувати. Однак, на нашу думку, такі протилежні норми мають бути усунені".

Деталі: За словами глави НАЗК, під час написання законопроєкту про олігархів з ними ніхто не консультувався.

Щодо подальших дій у виконання закону НАЗК прийматиме рішення після того, як закон набере чинності.

Відзначається, що реєстр декларацій НАЗК готовий для включення до нього декларацій олігархів. А підрозділи, які відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.

Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.

Щоб уникнути колізії доведеться переголосувати статтю 5 закону, де йдеться про те як олігарха визнають олігархом. 

Передісторія: 

  • 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
  • Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що якби Разумков був на засіданні парламенту і виступав проти скороченого розгляду законопроєкту щодо олігархів, то це стало б точкою неповернення для стосунків фракції і Разумкова. 

Українська правда
Теми: НАЗКолігархизаконодавствоВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

відео, фотоУсик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників

В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Усі новини...
НАЗК
Суддя КС Касмінін подав до суду на НАЗК, яке вивчало його декларацію
НАЗК зацікавилось деклараціями судді КСУ та "слуги" Куницького
Біткоїни в деклараціях: чому посадовцям не вдається сховати від НАЗК хабарі за криптовалютою
Останні новини
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
11:46
Бюро економічної безпеки почне роботу з аналізу незаконних схем
Усі новини...