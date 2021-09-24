У НАЗК не в курсі, що мають вести реєстр олігархів: із ними ніхто не консультувався

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що у НАЗК не готові вносити олігархів до реєстру, але якщо президент Володимир Зеленський підпише закон, то доведеться.

Джерело: НАЗК у коментарі УП

Пряма мова: "У НАЗК наразі немає фінального тексту закону, який проголосувала Верховна Рада.

Але, судячи з публічної інформації, наразі в законі містяться дві протилежні норми: одна каже, що до Реєстру олігархів осіб вноситиме РНБО, інша - що НАЗК. Оскільки верховенство права - одна з базових цінностей команди НАЗК, ми завжди керуємося буквою закону.

Тому у випадку, якщо президент підпише цей закон - звісно, будемо його виконувати. Однак, на нашу думку, такі протилежні норми мають бути усунені".

Деталі: За словами глави НАЗК, під час написання законопроєкту про олігархів з ними ніхто не консультувався.

Щодо подальших дій у виконання закону НАЗК прийматиме рішення після того, як закон набере чинності.

Відзначається, що реєстр декларацій НАЗК готовий для включення до нього декларацій олігархів. А підрозділи, які відповідають за перевірку декларацій, готові до їх перевірки.

Що передувало: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламентарі підтримали його правку. Таким чином у законі враховані норми, що олігархом людину визнає РНБО, як це ініціював президент, а інша - що це робить НАЗК.

Щоб уникнути колізії доведеться переголосувати статтю 5 закону, де йдеться про те як олігарха визнають олігархом.

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